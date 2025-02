Monza, blitz antidegrado alla Stazione, 12 commercianti irregolari identificati, 160 chili di cibo sequestrati

Una risposta forte al problema del degrado alla Stazione ferroviaria di Monza una situazione pesante, da tempo segnalata da studenti e pendolari ma anche dai residenti del quartiere. Sabato pomeriggio, 15 febbraio, agenti dei servizi del Comando – motociclisti, quartieristi, nost e radiomobile coordinati da un ufficiale – hanno eseguito un blitz antidegrado in stazione e nelle zone circostanti. Un controllo è stato messo a segno anche in via Arosio, sul piazzale antistante la stazione ferroviaria

Monza, blitz antidegrado alla Stazione: 150 confezioni di cibo non a norma

Il controllo ha permesso di sequestrare 150 confezioni, per complessivi 160 chilogrammi, di cibo crudo e cotto. I venditori all’aperto sono risultati abusivi: non erano in possesso dei necessari permessi per effettuare la vendita e la somministrazione di cibi e bevande. Scarso anche il rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Monza, blitz antidegrado alla Stazione: 12 tra uomini e donne identificati

Sono stati identificati 12 tra uomini e donne, di cui nove extracomunitari, ai quali è stata contestata la presenza sul territorio nazionale in modo irregolare. Ai tre stranieri della Comunità Europea è stata invece contestata la violazione al regolamento di polizia urbana sull’illecita assunzione di alcoolici in area pubblica.