Monza, bandiera e facciata del municipio illuminata per la Croce Rossa

Bandiera della Croce Rossa anche sulla balconata della sala giunta del Palazzo Comunale di Monza, affacciata su Piazza Trento e Trieste in occasione della Giornata Mondiale della Associazione. L’amministrazione comunale annuncia inoltre che nella serata di giovedì 8 maggio la facciata del municipio sarà illuminata di rosso per celebrare la ricorrenza annuale che “fa conoscere il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari in tutto il mondo”.

Monza, la città celebra la Giornata nazionale della Croce Rossa

“La Croce Rossa costituisce una realtà di grande valore per il territorio anche per l’importante attività in rete sviluppata con le associazioni locali a beneficio dei più fragili” aggiunge il Comune che ricorda come il 4 maggio i volontari abbiano animato piazza Roma, in città, “con una attività all’insegna della salute, della prevenzione e della solidarietà, coinvolgendo il pubblico in più iniziative rivolte sia agli adulti sia ai più piccoli”. Promossa inoltre la campagna “Non sono un bersaglio”, per richiamare l’attenzione sulle violenze contro gli operatori sanitari.

“Nella ricorrenza di oggi, è doveroso ricordare gli sforzi quotidianamente profusi dagli oltre 300 volontari attivi a Monza, dai 150mila che operano a livello nazionale e dai quasi 100 milioni al lavoro in tutto il mondo, anche in contesti di guerra, povertà estrema e sofferenza”, ha detto il Sindaco di Monza. “A loro va il ringraziamento sentito di tutta la città”.