Monza, appello in consiglio comunale per il rilascio passaporti: «Fate qualcosa, usate gli uffici postali»

I tempi per ottenere i passaporti a Monza rimangono biblici: la questione è approdata anche in consiglio comunale. La consigliera Ilaria Guffanti di Monzattiva ha invitato la giunta a intervenire nei confronti della questura e della prefettura con l’obiettivo di accorciarli, anche provando a favorire il disbrigo delle pratiche negli uffici postali.

«Molti cittadini non riescono a fissare gli appuntamenti o a individuare le finestre temporanee per farlo – ha affermato – tanto che c’è chi acquista i biglietti aerei approfittando di qualche offerta in modo da poter chiedere il rilascio in via prioritaria». Non sempre, però, l’escamotage riesce perché alcune compagnie domandano ai clienti il numero del documento.