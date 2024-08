Questura di Monza e Brianza: tutto (ma proprio tutto) quel che c’è da fare per il passaporto

La Questura di Monza ha diffuso un vademecum utile per la richiesta del passaporto (anche per i minori che si recano all’estero). Per la presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto occorre fissare un appuntamento sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ esclusivamente utilizzando la propria identità digitale (Spid o Cie, la carta d’identità elettronica). È consigliato controllare per tempo la necessità di ottenere il passaporto, così da poter usufruire di date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.

All’appuntamento occorre presentare il modulo stampato della richiesta passaporto (per maggiorenni Doc. 1, minorenni Doc. 2), un documento di riconoscimento valido (meglio portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento), due foto formato tessera identiche e recenti (con formato ICAO), ricevuta del pagamento a mezzo c/c di 42,50 euro per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà essere scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”, un contrassegno amministrativo per passaporto da 73,50 euro (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio) e, nel caso si fosse già titolari, del vecchio passaporto, anche se scaduto (in caso di smarrimento è richiesta denuncia di smarrimento). Nel caso il passaporto sia per figli minorenni, dalla Questura indicano poi la necessità della presenza di genitori non comunitari per esprimere l’atto di assenso davanti al pubblico ufficiale.

Questura di Monza e Brianza, il vademecum per il rilascio del passaporto

Nel caso, in generale, il minore abbia già 12 anni dovrà presentarsi nel giorno dell’appuntamento insieme ai genitori. Se uno dei genitori non ha la possibilità di recarsi in Questura dovrà redigere un atto di assenso all’espatrio del minore (Doc. 5) e allegare la fotocopia della carta di identità. La domanda per il rilascio del passaporto può essere presentata presso lo sportello passaporti della Questura di Monza e della Brianza. Se invece il minore non ha ancora compiuto i 12 anni l’istanza (Doc. 2) di rilascio del passaporto potrà essere presentata presso gli Uffici Anagrafe dei comuni di residenza, dove questo servizio viene fornito, o in alternativa presso l’Ufficio Passaporti, previo appuntamento richiesto tramite agenda elettronica. L’istanza legalizzata potrà essere inoltrata alla Questura dal Comune di residenza o in alternativa presentata allo sportello dell’Ufficio Passaporti, previo appuntamento richiesto dagli interessati all’indirizzo dipps19f.00n0@pecps.poliziadistato.it

Questura di Monza e Brianza, tutto sul passaporto: tempi di rilascio e ritiro

Quanto occorre per il rilascio? Dalla Questura, per il passaporto ordinario, indicano 15 – 30 giorni, “in relazione al tipo di verifiche istruttorie richieste”. Eventuali richieste di rilascio a carattere d’urgenza, ad esempio, per motivi di lavoro, studio, cure mediche, lutti, acquisizione visti, “dovranno essere rappresentate all’atto della presentazione della pratica allo sportello, e dovranno essere debitamente motivate e allegare la relativa documentazione”.

Per il ritiro del documento si verrà avvisati con una mail (necessario quindi inserire nella domanda il proprio indirizzo di posta elettronica). Per i residenti nel comune di Monza gli utenti potranno presentarsi in Questura per il ritiro, senza appuntamento, nei giorni di apertura degli sportelli. Per i residenti nei comuni di Agrate Brianza, Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Carnate, Cavenago in Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate, il ritiro avverrà presso gli sportelli del Comune di residenza. In caso di impossibilità al ritiro da parte dell’interessato sarà possibile delegare una persona di fiducia che allegherà, al momento del ritiro, una fotocopia della carta di identità del delegante firmata in originale. Possibile anche usufruire di un “Servizio passaporti a domicilio” con recapito del documento a casa attraverso una convenzione con Poste Italiane al costo di 9,05 euro da pagare in contrassegno al momento della consegna.

Questura di Monza e Brianza, la dichiarazione di accompagnamento per i minori

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni, che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione), devono richiedere alla Questura la “dichiarazione di accompagnamento“. L’autorizzazione si può richiedere tramite il Servizio di Agenda Passaporto, collegandosi all’indirizzo internet https://passaportonline.poliziadistato.it/ alla voce “Dichiarazione di Accompagnamento”. Dopo aver selezionato l’ufficio Questura di Monza e Brianza, verrà visualizzata una schermata per l’inserimento di tutti i dati richiesti (dati anagrafici, estremi dei documenti di identità, periodo e Paesi di destinazione).

Sarà cura dell’Ufficio passaporti della Questura inviare al cittadino una comunicazione a mezzo e-mail per il ritiro della dichiarazione. Al momento del ritiro occorre presentare “debitamente firmata”: la dichiarazione di accompagnamento in originale firmata dai genitori/tutori, il consenso dell’accompagnatore e fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di genitori, minori e accompagnatori. Le fotocopie dei documenti degli accompagnatori dovranno essere controfirmate dagli interessati. Nel caso in cui il ritiro venga effettuato da un solo genitore è necessario integrare la documentazione con l’atto di assenso all’espatrio del minore (Doc. 5). Le medesime modalità valgono per i genitori degli alunni che dovranno recarsi in gita scolastica.

Ultima indindazione: gli utenti registrati sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ prima del 14.4.2019, data di istituzione della Questura di Monza e della Brianza, dovranno modificare le informazioni salvate nel profilo. Dovranno effettuare l’accesso con le credenziali già in possesso, cliccare sul “profilo utente” e selezionare la casella modifica profilo aggiornando la provincia di residenza e di domicilio inserendo “Monza e Brianza” anziché “Milano” e quindi salvare le modifica ed effettuare nuovo login.