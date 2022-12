Monza: addio a Anna Colzani, riferimento per lo sport rotellistico locale

Nella mattina di santo Stefano è mancata improvvisamente a Monza Anna Colzani, da decenni consigliera di Ussmb e Panathlon Monza Brianza, e presidente dal 1995 della Asd Pattinaggio Corona Ferrea. Vulcanica, propositiva, generosa e sempre disponibile, Anna Colzani, monzese (con origini della Brianza lecchese) era un punto di riferimento per lo sport locale, un saldo pilastro per atleti e dirigenti del mondo rotellistico.

Monza: addio a Anna Colzani, lo scorso giovedì il saggio di Natale della Corona Ferrea

Per il settore hockey tradizionale e hockey in line era consigliere federale per la Lombardia e responsabile degli stage della Federazione. Colzani dedicava tutta se stessa allo sport. Tutti i giorni era presente al Palarovagnati di Biassono per organizzare gli allenamenti dei suoi ragazzi, per risolvere ogni minimo problema, per fare sentire la sua vicinanza ad atleti e genitori. Lo scorso giovedì aveva salutato la sua società durante il saggio di Natale. Un appuntamento che aveva pianificato nei minimi dettagli provvedendo persino all’ordinazione e all’assegnazione dei costumi ad ogni singolo atleta.

Monza: addio a Anna Colzani, macinava chilometri

Non si tirava mai indietro nemmeno quando doveva seguire in diverse parti d’Italia le gare del suo sodalizio e quelle a cui doveva presenziare nel ruolo di dirigente federale. Macinava chilometri e chilometri per potere essere presente a bordo pista. Da giovane, Colzani, proveniente da una famiglia di sportivi (suo padre era stato consigliere dell’Ac Milan), era una promettente pallavolista. Al pattinaggio si era avvicinata quasi per caso per accompagnare la figlia Alessandra Tremolada, oggi allenatrice della Corona Ferrea.

“Alessandra – raccontava – quando ha compiuto cinque anni ha voluto i pattini in regalo e ha chiesto di potere praticare il pattinaggio. Io mi sono appassionata alla disciplina, sono entrata nel consiglio direttivo della Corona Ferrea e da allora non sono più uscita”.

Monza: addio a Anna Colzani, il ricordo di Panathlon e Ussmb

La notizia della sua repentina scomparsa ha lasciato attoniti i componenti di Ussmb e Panathlon, oltre che atleti e genitori della Corona Ferrea.

“Anna mi dava coraggio, stimoli e tanti consigli – ha affermato sbigottito il presidente del Panathlon Federico Gerosa – Negli ultimi mesi ci sentivamo tutti i giorni per pianificare programmi ed eventi del club. Avevamo in mente numerose iniziative per il 2023“.

Increduli anche Fabrizio Ciceri, presidente in carica dell’Ussmb, e Pietro Mazzo, presidente onorario dell’Unione, legati a Colzani anche da una profonda amicizia personale. “Anna era una persona eccezionale – hanno dichiarato – Siamo stati tutti quanti fortunati ad averla conosciuta e ad averla avuta come amica”.