Monza: abbatte un semaforo e si allontana, rischia fino a 1.200 euro di multa

Alla guida di un camion con rimorchio lo scorso 3 settembre aveva abbattuto un semaforo, a Monza, è si è allontanato. Attraverso indagini con testimonianze e la ricognizione delle immagini della videosorveglianza stradale la Polizia locale è riuscita a risalire al presunto responsabile, un 61enne di origine moldava residente in provincia di Monza che ora dovrà pagare una sanzione amministrativa che potrebbe arrivare a 1.200 euro.

Monza: abbatte il semaforo, le indagini della polizia locale

L’incidente era avvenuto in mattina, attorno alle 9, all’incrocio tra via Buonarroti e via Bramante da Urbino: nell’effettuare la manovra di svolta a destra il conducente aveva urtato e e abbattuto la palina semaforica ma non si era fermato né aveva comunicato quanto accaduto, allontanandosi dal luogo. La centrale operativa della Polizia locale, contattata da alcuni cittadini, aveva inviato immediatamente sul posto una pattuglia del pronto intervento per attività di accertamento finalizzate a rintracciare il responsabile. Attività in seguito poi gestite direttamente dal personale dell’ufficio infortunistica stradale che ha portato alla individuazione del 61enne.

Il mezzo che ha causato l’incidente è risultato intestato a una ditta di trasporti Monzese che, al momento del controllo eseguito presso la sede, dicono dal Comando di via Marsala: “ha immediatamente collaborato mettendo a disposizione tutti i dati necessari per la ricostruzione dell’evento”. Il medesimo semaforo era stato tra l’altro da poco ripristinato, all’inizio del mese del luglio, dopo un altro abbattimento da parte di un veicolo in transito.