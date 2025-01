Monza: 89 investimenti di pedoni nel 2024, solo in sei casi senza feriti

A Monza, nel 2024 la Polizia locale di Monza è intervenuta in città per 89 investimenti pedone, il 7,97% degli incidenti rilevati nell’anno (1.117). Sinistri che hanno visto coinvolte complessivamente 186 persone (compresi i conducenti dei mezzi investitori). In 83 casi si sono registrati feriti, uno in prognosi riservata, e (fortunatamente) nessun decesso.

E il 2025 è partito con una mamma e figlioletta all’ospedale, investite da un’auto, in via Buonarroti, domenica 19 gennaio, nel pomeriggio. Un incidente avvenuto nelle vicinanze del punto dove il 27 aprile 2023 era morto l’undicenne C.W.T., travolto da una vettura mentre attraversava la strada per raggiungere casa, a pochi metri di distanza.

Monza, incidenti con investimenti di pedoni l’8% del totale rilevato

L’investimento di domenica è avvenuto all’altezza del civico 191, su un marciapiede a raso, sterrato, dove attorno alle 14.30 trovavano mamma e figlia, classe 1998 e 2021, italiane, residenti in provincia di Piacenza.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale all’improvviso sono state investite da una automobile, marca Ford, condotta da un 74enne residente in provincia di Monza e Brianza, che giunta dal centro città, diretta verso Brugherio, per motivi al vaglio del personale del Comando di via Marsala, ha deviato verso sinistra invadendo il marciapiede a raso, quindi sprovvisto di rialzo, travolgendo i due pedoni, che non hanno avuto il tempo di scansarsi.

Monza, e nel 2025 il caso della mamma e figlioletta investite in via Buonarroti

Mamma e figlia sono state immediatamente soccorse: sul posto si sono portate due ambulanze e due automediche inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza di Monza e Brianza in codice rosso. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: la bambina è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo, la mamma in codice verde al locale Policlinico. Il conducente dell’auto, illeso, è stato sottoposto ai test per evidenziare eventuali abusi di alcol e droghe che – comunica ancora la Polizia locale – hanno dato esito negativo.