Insegnare la matematica attraverso il gioco; origami per apprendere la geometria; il giardino delle idee. Questi alcuni degli “strumenti” presentati agli insegnanti di matematica, circa 400, durante la “due giorni” di Monza Matematica, una full immersion che l’istituto comprensivo di via Correggio ha promosso, nei giorni scorsi, in collaborazione con Sapyent (casa editrice ed ente di formazione) e l’amministrazione comunale. Venerdì pomeriggio, al teatro Manzoni, ha aperto l’evento, il sindaco di Monza Paolo Pilotto che, da insegnante, ha posto l’accento su diversi aspetti rilevanti di quest’appuntamento.

Monza: 400 insegnanti alla full immersion della matematica, le parole del sindaco Pilotto

«Ben vengano queste iniziative così specialistiche all’interno della grandezza dell’insegnamento – ha detto il sindaco di Monza – si parla di matematica ma all’interno di un contesto più ampio quello dell’educare. Sempre più spesso, tra insegnanti, permane una domanda importante: serve tutto questo? Sono dell’idea di sì, perché sono certo della potenza rivoluzionaria della scuola, nel rapporto con tutti gli operatori e con i colleghi mi rendo conto, sempre più, che l’istituzione scolastica è il baricentro che tiene insieme la comunità. È però importante che tutti noi riusciamo a riappropriarci del senso del “tempo” e consegnarlo alle persone, in una società in cui tutto è sempre più veloce, così da poter dare ai nostri alunni, tutti dai piccoli ai grandi, la possibilità di osservare tutte le gradazioni della vita».

Monza: 400 insegnanti alla full immersion della matematica, «docenti consapevoli del valore della formazione»

Una riflessione che ha coinvolto molto i docenti in sala, soprattutto perché tutti si sono presi del “tempo” per seguire questo convegno e acquisire nuove metodologie e strumenti poi applicabili in classe.

«La grande partecipazione e risposta è, per me, la vera “buona scuola” quella di cui tutti parlano – ha continuato Anna Cavenaghi, dirigente del comprensivo – ma spesso si fatica a fare. Gli insegnanti sono consapevoli del valore della formazione, per questo in tanti hanno presenziato. Nonostante le fatiche di quanto viene imposto chi lavora nella scuola sa quanto impegno e quanto sia importante essere costantemente aggiornati noi abbiamo colto l’occasione e promosso questo momento».

Monza: 400 insegnanti alla full immersion della matematica, la pratica alla primaria Anzani

Dalla platea del Manzoni i docenti si sono poi spostati, sabato e domenica, nelle aule della primaria Anzani per mettere in pratica, per sperimentare, capire, conoscere quali e quanti strumenti sono a disposizione perché anche la matematica e la geometria possano essere insegnati in modo giocoso, a qualsiasi età. Dai grandi della matematica, alle attività laboratoriali condivise la scuola di via Correggio è stata teatro di un’esperienza formativa unica nel suo genere.