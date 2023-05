Monza: 38enne di Muggiò si tuffa nel Villoresi per recuperare il cane, salvato da due ragazzi

Si è tuffato nel Villoresi, a Monza, in via Cavalieri, per salvare il suo cane e ha rischiato di affogare un 38enne di Muggiò che è riuscito a uscire dal corso d’acqua grazie alla prontezza di riflessi di due ragazzi, che gli hanno gettato una corda alla quale si è aggrappato. I fatti sono accaduti attorno alle 13.30 di martedì 23 maggio quando alla Sala Operativa della Questura è arrivata una chiamata da parte di personale sanitario del 118 che insieme ai Vigili del Fuoco, stava intervenendo sul posto.

Monza, il 38enne in acqua in balia della forte corrente

All’arrivo delle due volanti della Polizia di Stato il personale del 118 stava fortunatamente già prestando le prime cure all’uomo, “vigile e cosciente”. Ad allertare i soccorsi erano stati i due ragazzi, entrambi diciottenni, che passeggiando lungo le sponde del canale hanno visto il cane in acqua e di lì a poco tuffarsi il 38enne nel tentativo di recuperarlo. Tuttavia, mentre l’animale è stato tratto in salvo da alcuni passanti, sulla sponda opposta, il 38enne è rimasto in balia della forte corrente. Così i due 18enni gli hanno lanciato la corda, trovata nei pressi, e l’uomo, seppur con qualche difficoltà, è riuscito ad aggrapparsi e a uscire dall’acqua.

Monza, il cane purtroppo è deceduto

Il cane è stato trasportato presso una clinica veterinaria per le cure del caso mentre il padrone all’ospedale San Gerardo per accertamenti. Il 38enne è stato dimesso nella mattinata di mercoledì 24 maggio, con una prognosi di 10 giorni mentre il cane, nonostante le cure ricevute presso la clinica veterinaria, purtroppo, come segnalano dalla Questura, è deceduto.