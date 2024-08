Montagna: due salvataggi dei vigili del fuoco, elicottero Drago sul Cornizzolo

Quattro ore di intervento per i vigili del fuoco domenica mattina sul Monte Cornizzolo a 1100 metri di altitudine. I soccorsi si sono alzati in volo per una persona rimasta bloccata in un canalone. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre da terra provenienti da Lecco e Valmadrera, oltre all’ausilio del reparto volo. Dopo una rapida e efficace operazione di ricerca e localizzazione della persona in pericolo, i soccorritori sono riusciti ad issarla a bordo dell‘elicottero Drago per trasportarla in un luogo sicuro.

Vigili del fuoco Cornizzolo

Montagna: ritrovata viva dopo quattro giorni l’anziana dispersa in provincia di Varese

Un altro lieto fine si è registrato nel Varesotto dove è stata ritrovata viva dopo quattro giorni di ricerche una donna di 89 anni che non era rientrata da un’uscita per funghi. È successo nei boschi del Passo della Forcora, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese). Mercoledì era con il figlio che a un certo punto l’aveva persa di vista e aveva dato l’allarme per l’inizio delle ricerche con cani e droni. È stata rintracciata in una zona impervia e trasportata in ospedale.