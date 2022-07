Mobilità sostenibile, il portale degli hotel “bike friendly”

Alberghi amici della bicicletta o, per usare, un anglismo oramai di moda bike-friendly hotel. Comunque lo si voglia dire, si tratta di un’opportunità comoda e piacevole per gli amanti delle due ruote che decidono di andare in vacanza con il loro inseparabile mezzo di trasporto.

Mobilità sostenibile: Albergabici.it è stato messo a punto da Fiab

Per agevolare coloro che amano un turismo lento, a contatto stretto con la cultura e le tradizioni dei luoghi c’è Albergabici.it, un portale messo a punto dalla Fiab Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta onlus, che consente di individuare gli alloggi (hotel, agriturismi, bed&breakfast, campeggi, residenze, affittacamere, ecc.) attrezzati per accogliere il cicloturista con servizi indispensabili quali un ricovero sicuro per le biciclette, attrezzi per la manutenzione di base, colazione abbondante ed energetica, informazioni sulle ciclovie e gli itinerari nella zona.

Mobilità sostenibile: strutture in tutta Italia e intorno alla Brianza

Le strutture sono presenti in tutta Italia. Ve ne sono alcune molto semplici e spartane fino agli hotel a più stelle. Giusto per fare un esempio, a Brescia c’è un albergo a quattro stelle di una nota catena che mette a disposizione i propri servizi a chi viaggia in bici. In Brianza non sono ancora presenti alloggi bike friendly ma coloro che volessero visitarla in sella alla loro bici possono contare su strutture a Milano, a Cinisello Balsamo e a Lecco in grado di accoglierli e di fornire consigli sulle zone limitrofe da visitare.

Mobilità sostenibile: accordo con Trenitalia

Anche per quest’ anno è stato confermato l’accordo con Trenitalia direzione Regionale e Intercity che prevede uno sconto del 10% a chi raggiunge in bicicletta con il biglietto del treno in tasca le strutture Albergabici che aderiscono all’iniziativa. A chi, invece, decide di uscire dai confini italiani, Albergabici.it dedica una sezione su servizi simili presenti in Europa.