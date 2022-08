Miss Italia: la lissonese Sara terza all’ultima chiamata per le finali regionali

Il tour di Miss Italia è ripreso sabato 27 agosto, a Palazzo Lechi di Calvisano in provincia di Brescia. È stata una tappa imperdibile per le partecipanti al tour Miss Italia Lombardia 2022 che hanno avuto l’ultima occasione per il passaggio alle prossime finali regionali: miss Sorriso Lombardia venerdì 9 settembre e miss Lombardia sabato 10 settembre, grazie alla selezione regionale di Miss Calvisano tenutasi in contemporanea alla finale regionale di miss Miluna Lombardia.

Sul palco la madrina della serata è stata Gaia Zamparelli, miss Givova sport Lombardia 2022, nelle vesti di un angelo con le ali create da “Mia L’arte del Riciclo”.

Miss Italia: chi è Sara Cazzaniga

Al terzo posto la brianzola Sara Cazzaniga, 1,75, 18 anni di Lissone, grandi occhi azzurri e lunghi capelli biondi, frequenta il liceo linguistico e ha da poco partecipato ad una simulazione Onu a New York, dove si è messa in gioco confrontandosi con persone da tutto il mondo.

Pratica danza a livello agonistico, ama la recitazione e ha preso parte a due cortometraggi. È appassionata di sport e pratica nuoto, pallavolo e pattinaggio.

Miss Italia: la bresciana Marta Fenaroli promossa alle fasi nazionali

La finale regionale di miss Miluna Lombardia ha visto l’incoronazione di Marta Fenaroli che si è aggiudicata un posto per le fasi nazionali di Miss Italia. Ad Incoronarla Iryna Nicoli, Miss Miluna Italia 2019, mentre Teodoro Paolo Lechi, figlio del Conte Fausto Lechi, l’ha premiata con il gioiello messo in palio da Miluna. Marta Nerina Fenaroli, 178 con occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Collabora con un’associazione di sostegno per persone malate oncologiche. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma (Zoraima Festa, Miss Ragazze in Gambissime Abruzzo nel 1991) e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione.

Al secondo posto Martina Lucchini, 22 anni di Mantova, alta 1.74, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare borse.