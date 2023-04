Misinto, incidente sulla A8: il saluto a Juan Carlos e Patricia, morti di ritorno dal viaggio in Argentina

È stato celebrato dal parroco don Giancarlo Moscatelli mercoledì pomeriggio a Misinto, dove risiedevano, il funerale congiunto di Juan Carlos Iannuzzi, 67 anni, e Patricia Morales, 64 anni, coniugi morti nel tragico incidente autostradale avvenuto sulla A8, tra Castellanza e il bivio per la Lainate-Chiasso. Tornavano a casa dopo un viaggio in Argentina, dove erano nati. La donna era deceduta sul colpo, mentre il marito è spirato qualche giorno dopo in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvargli la vita.

Misinto, incidente sulla A8: i colleghi di Patricia alla Sisma

Misinto funerale coppia

Alla celebrazione funebre hanno partecipato con affetto e commozione parenti, amici e colleghi di lavoro, tutti distrutti dall’improvvisa perdita.

«Davanti ad ogni morte ciascuno rimane sgomento, specialmente se avviene in modo inaspettato e tragico – ha ricordato il sacerdote – È giusto in questi casi rimanere in silenzio, ma anche fare memoria di tutto quanto di loro ci si ricorda di bello. La parola vita di fronte alla morte di persone care si sgretola, ma viene rinforzato l’affetto e l’amore per chi ci lascia. Teniamo con noi anche quanto abbiamo ricevuto. Noi siamo tristi, soffriamo per la perdita, ma loro sono uniti per l’eternità e credo possa essere considerata, nella tristezza dei nostri giorni, una loro grande gioia».

Hanno saluto pubblicamente le vittime anche i colleghi della donna dell’azienda Sisma di Misinto: «La aspettavamo lunedì al lavoro e siamo stati devastati dalla notizia. Era felice di tornare in Argentina la sua terra natia, ma serena di aver trovato in Italia una casa dove crescere la sua famiglia. Volerle bene è stato facile, dimenticarla sarà impossibile».

Misinto, incidente sulla A8: il ricordo del figlio Matias, “i miei genitori, una ispirazione”

I cugini, a nome dei parenti, hanno ricordato la loro energia: «Un’energia che accompagnerà per sempre la vita di tutti noi che rimaniamo, come un grande esempio».

E poi il figlio Matias, padre dei loro tre nipotini: «I miei genitori sono stati un esempio di vita, una bussola, un’ispirazione. Gentili, sensibili, altruisti, giusti, felici e innamorati. Continueranno ad esistere nei ricordi felici di tutti noi, sempre presenti a lavoro, nelle tavolate di amici, nelle discese sugli sci. Quello che è accaduto mi ha fatto capire che il tempo nella vita non è infinito, se lo occupiamo con chi vogliamo bene è sempre speso bene. Non voglio che quello di oggi sia solo un triste saluto, ma la celebrazione della loro vita». Termina così il viaggio di una coppia serena, unita e felice. Che lascerà ricordi indelebili in coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerli, Carlo e Patrizia, Juan Carlos e Patricia.