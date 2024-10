Minore fermato con della droga a Briosco, un 57enne denunciato a Monza

Un 17enne trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura di Monza e Brianza come assuntore di stupefacenti. Il minore, di Briosco, è stato pizzicato nella cittadina brianzola dai carabinieri, nel corso del fine settimana, durante servizi di prevenzione e controllo del territorio. Impegnati i militari delle Compagnie di Seregno e Monza. Le verifiche sono state disposte dal Comando Provinciale. Complessivamente sono stati controllati oltre 40 autoveicoli e più di 60 persone. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti illeciti.

Controlli dei carabinieri di Seregno e Monza, 17enne segnalato per assunzione di hashish

Durante l’operazione una pattuglia della Stazione dell’Arma di Giussano ha fermato il 17enne a Briosco, in via Garibaldi, trovandolo in possesso del quantitativo di hashish, posto sotto sequestro “in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria”. A Monza, invece, un 57enne di origini siciliane residente nel capoluogo è stato denunciato in stato di libertà dopo accertamenti condotti dal Nucleo Operativo e Radiomobile dell’Arma per oltraggio a pubblico ufficiale.

Fermato in piazza Castello su segnalazione di una pattuglia di militari dell’Esercito Italiano in servizio “Strade Sicure”, il 57enne, che sarebbe stato “in evidente stato di alterazione”, aveva aggredito verbalmente gli operanti con frasi oltraggiose e minacciose. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza.