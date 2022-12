Ministro Tajani: una scalinata a Roma per Attanasio

Saranno intitolate alla memoria di Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica del Congo, e al carabiniere Vittorio Iacovacci una scalinata a Roma, vicino al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, e una sala della centrale operativa alla Farnesina.

Ministro Tajani: l’annuncio in tv, ricordato anche il carabiniere Iacovacci

Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, intervistato domenica 4 dicembre da Fabio Fazio durante a trasmissione Che tempo che fa. Attanasio e Iacovacci sono morti durante un agguato vicino alla città di Goma, il 22 febbraio 2021

Ministro Tajani: progetto pilota per far studiare i giovani africani talentuosi

«Non dobbiamo dimenticare quello che hanno fatto questi servitori dello Stato, caduti mentre servivano l’Italia», ha commentato Tajani. Il ministro ha poi spiegato dell’avvio di un progetto pilota che consentirà di far studiare i giovani africani più talentuosi e dotati, attraverso borse di studio destinate ai Paesi africani e sostenute dal Governo italiano.

«Dieci di queste borse di studio saranno destinate al Niger – ha spiegato Tajani – e una di queste porta la firma di Zakia Seddiki, vedova di Luca Attanasio».

Ministro Tajani: percorsi telematici

Si tratta di percorsi telematici che potranno seguire i giovani dei Paesi africani, «per formare una nuova e preparata classe dirigente e combattere, anche in questo modo, l’esodo dall’Africa e l’emigrazione clandestina. Il grande tema dell’emigrazione deve essere risolto alla radice. Se noi non incidiamo con un grande piano europeo sulle cause che provocano l’emigrazione, nel 2050, quando ci saranno tre miliardi di cittadini africani, come potremo pensare di non avere flussi migratori incontrollati. È fondamentale agire. Una delle idee sul tavolo è proprio quella di far studiare in Italia i migliori giovani africani», ha aggiunto il ministro Tajani.