Minaccia un minorenne con un machete per rapinarlo del monopattino: in carcere a Monza

Si sono aperte le porte della casa circondariale di Monza per un 24enne che alla stazione di Sesto San Giovanni avrebbe rapinato un minorenne del monopattino elettrico minacciandolo con un machete.

L’arresto è avvenuto nella note del 5 gennaio ad opera dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia sestese. Il 24enne, italiano, è accusato di rapina aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratterebbe di un soggetto già noto alle forze dell’ordine per lesioni personali, rapina, furto, evasione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

L’arresto è avvenuto grazie anche alla descrizione del presunto responsabile agli uomini dell’Arma da parete della vittima, un 17enne. I carabinieri, prontamente intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta dai militari dell’Esercito Italiano in servizio “Strade Sicure” ai quali il 17enne ha chiesto aiuto, hanno rintracciato e fermato il 24enne trovato in possesso del machete che avrebbe utilizzato per la rapina e circa un grammo di eroina, 1 grammo di MDMA, 1,14 grammi di metanfetamina, e 0,22 grammi di cocaina.