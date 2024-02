Metro a Vimercate, nuovo vertice in Regione con MM

Nuovo incontro al Pirellone per parlare del prolungamento della M2 fino a Vimercate, ma la strada è ancora lunga. “Lunedì 19 febbraio calendarizzata in Commissione V Territorio, infrastrutture e mobilità l’audizione a oggetto tratta metrotranvia Cologno-Vimercate. Bene così” ha annunciato soddisfatto il consigliere regionale di Forza Italia Jacopo Dozio che interpellato sulla questione ha confermato che “sarà l’occasione per fare il punto della situazione con la società MM (Metropolitane Milanesi) per poi convocare un convegno con tutti gli attori di questo progetto per arrivare al piano di fattibilità”.

Metro a Vimercate, nuovo vertice e il piano di fattibilità

Tra l’altro nel vertice che si era tenuto lo scorso dicembre proprio MM non si era palesata creando un po’ di disagio e sorpresa tra le amministrazioni presenti interessate dal passaggio della metrotranvia: Carugate, Brugherio, Agrate, Concorezzo e Vimercate, oltre ai consiglieri brianzoli presenti in commissione, Il tema lo stanno seguendo da vicino come detto anche gli esponenti regionali come Dozio, Gigi Ponti del Pd e Martina Sassoli di Lombardia Migliore. Il processo per collegare Vimercate e la Brianza Est a Milano resta ancora lungo, così come la progettazione che è ancora quasi all’inizio col piano di fattibilità che ha un costo di 3 milioni di euro a cui hanno contribuito i Comuni Vimercatesi coinvolti mettendo a bilancio ciascuno 200mila euro, mentre la restante parte compete a Milano e la Regione Lombardia. L’attesa di questa infrastruttura per il territorio è di circa 40 anni e continuano i confronti istituzionali da diverso tempo.