Meteo Monza e Brianza: temperature in calo, si riaccendono i riscaldamenti

Una fase fredda con temperature abbassate dall’aria in discesa dall’artico: è lo scenario che dovrebbe continuare fino a venerdì 26 aprile anche su Monza e Brianza. In virtù di queste previsioni la normativa in vigore consente di riaccendere gli impianti di riscaldamento, senza necessità di ordinanze dei sindaci.

Meteo Monza e Brianza: temperature in calo, impianti accesi per un massimo di sette ore al giorno

Gli impianti possono essere accesi per un massimo di sette ore giornaliere, anche dopo la data di fine stagione termica (la metà del mese di aprile, a Monza era stato l’8 aprile per l’innalzamento delle temperature nelle settimane scorse).

A Lazzate il sindaco Andrea Monti ha firmato un’ordinanza fino al 3 maggio per la riaccensione: “Una misura necessaria, soprattutto per le scuole“, ha detto sui social fotografandosi con un termometro.

Meteo Monza e Brianza: le previsioni del meteorologo

«Almeno fino al 25 aprile, l’Italia sarà interessata da correnti provenienti dalle latitudini artiche, quindi decisamente fredde per il periodo, riportandoci indietro di oltre un mese sul calendario – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara – il sole ormai alto sull’orizzonte mitigherà certamente il clima diurno, ma in montagna farà decisamente freddo per il periodo, mentre nottetempo e in pianura le minime potranno scendere sotto i 5-7°C anche in pianura. Ciò manderà in sofferenza la vegetazione, e relativa fioritura, che peraltro si era risvegliata con largo anticipo durante la fasi di caldo anomalo di marzo e dei primi giorni di aprile. Non sono da escludersi gelate notturne tardive fino a quote collinari al Nord e in generale su vallate alpine e appenniniche».

Meteo Monza e Brianza: le previsioni per Monza e Brianza

Le previsioni per Monza e Brianza dicono pioggia fino a martedì 23 aprile con temperature minime in calo fino al -1 di mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, ma con cielo sereno e massime previste di 16/17 gradi. Poi ancora pioggia venerdì 26 e sabato 27 aprile ma con un rialzo delle temperature nel weekend e per i giorni successivi (ancora variabili).