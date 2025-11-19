Meteo Monza e Brianza: temperature in calo, nel weekend minime sotto zero

Correnti da nord hanno già abbassato le temperature e portato l’autunno: nel fine settimana è atteso il primo “sotto zero” della stagione con le minime che anche in provincia di Monza e Brianza scenderanno a -2 gradi (domenica).

Meteo Monza e Brianza: temperature in calo, progressivo peggioramento (e neve lunedì, ma è presto per dirlo)

«Nel corso della settimana l’Europa centro-occidentale assisterà alla prima irruzione fredda di stampo invernale, che favorirà locale maltempo, un brusco calo delle temperature e i primi fiocchi a medio-bassa quota tra Francia, Benelux, Regno Unito e Germania, nonché a quote collinari anche sulle nostre regioni centro-settentrionali», illustra Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

In provincia è atteso un progressivo peggioramento con pioggia giovedì in mattinata e poi per tutto venerdì. Sotto osservazione le temperature in calo, in particolare nei valori minimi.

Lunedì, ma è presto per una conferma, sono previsti 2 gradi di massima e 0 di minima con condizioni favorevoli a neve debole nelle ore serali.

Meteo Monza e Brianza: temperature in calo, il quadro in Italia

«Nel corso dei prossimi giorni fredde correnti dai Paesi nordici si spingeranno dapprima sull’Europa centro-settentrionale, puntando l’Europa sud-occidentale, che nel giro di un paio di giorni passerà da temperature oltre le medie di riferimento di 3/4°C a valori di -8/-10°C sotto le medie – spiega Manuel Mazzoleni – Anche parte della nostra Penisola sarà interessata da questa irruzione fredda, in particolar modo le nostre regioni centro-settentrionali mentre quelle meridionali continueranno a godere di clima mite, con temperature ancora oltre le medie del periodo, anche se penalizzate da frequente instabilità».

E poi: «L’arrivo di correnti più fredde dal Nord Europa determinerà un deciso calo delle temperature al Nord, con valori massimi che dai 16/19°C di oggi (lunedì 17) non andranno oltre i 5/9°C da metà settimana in poi – prosegue Mazzoleni – Freddo anche la notte e al primo mattino, con minime al Nordovest vicine allo zero in pianura e gelate diffuse a quote di medio-bassa collina, a tratti anche in pianura. Anche al Nordest e su parte del Centro le minime si porteranno vicine ai 5/6°C mentre al Sud la risalita di correnti più miti meridionali manterrà il clima ancora mite per il periodo, con massime ancora prossime o localmente superiori ai 20°C. Ad esempio, a Torino e Milano si passerà ai 5/8°C entro venerdì; Bologna ai 4/6°C del weekend; Udine a 5/6°C; Firenze a 9/10°C; Roma a 14/15°C; Cagliari a 15/16°C».