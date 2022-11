Meteo Monza e Brianza: arriva la pioggia, calano le temperature minime

Sulla Brianza una perturbazione con pioggia è attesa tra lunedì e martedì. Intanto il primo segnale dell’arrivo di una stagione più fredda è l’abbassamento delle minime con temperature tra 2-3 gradi di media per la prossima settimana. Sono gli effetti di quello che è annunciato come “ciclone di Santa Cecilia” che porterà maltempo diffuso su tutta Italia.

Meteo Monza e Brianza e Italia: passaggio di intensa perturbazione

“Confermato il passaggio di una intensa perturbazione nel corso di martedì sull’Italia, collegata ad un vortice ciclonico particolarmente profondo che dal Tirreno muoverà verso l’alto Adriatico – avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – il maltempo non risparmierà nessuna regione. Prime piogge in arrivo già lunedì sera da ovest, ma nel corso di martedì tutto lo Stivale verrà spazzato da Ovest verso Est da piogge e temporali anche di forte intensità: attenzione particolare a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lucania, Calabria, Sicilia tirrenica e Sardegna, dove potranno manifestarsi nubifragi di particolare intensità con picchi locali anche di oltre 100-150mm. Saranno dunque possibili locali criticità idrogeologiche, allagamenti lampo, danni e disagi”.

Meteo Monza e Brianza: pioggia tra lunedì e martedì

Per Monza e Brianza previste piogge e rovesci dalla serata di lunedì fino a tutta la mattina di martedì, accompagnate dal vento. Anche se le raffiche dovrebbero essere intense altrove.

Meteo in Italia: venti molto forti

“Il tutto sarà accompagnato da venti anche molto forti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Ponente e Maestrale, che spazzeranno gran parte della nostra Penisola – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – Sul versante tirrenico, così come sulle Isole Maggiori, sul Ligure e sull’alto Adriatico possibili raffiche anche di oltre 90-100km/h; tempeste di vento spazzeranno inoltre l’Appennino. Possibili violente mareggiate sulle coste esposte, con onde anche di oltre 6-8 metri su Tirreno, Mare e Canale di Sardegna; da segnalare la possibilità anche di marea eccezionale sulla laguna veneta, fino a 150cm a Venezia e Chioggia. Non si escludono danni, disagi e difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori”.

Meteo Monza e Brianza: arriva anche la neve

E poi la neve in montagna. “Arriveranno inoltre nevicate talora copiose in montagna: sulle Alpi neve dagli 800-1200m ma a tratti anche più in basso su Dolomiti, Val d’Adige, al mattino possibile neve fino a quote di alta collina tra Langhe piemontesi, Cuneese ed entroterra savonese. Sulle Alpi orientali previste le nevicate più abbondanti: fino a 20-40cm dai 1200-1400m, anche oltre mezzo metro dai 1600m e oltre un metro dai 1800-2000m di quota. Nevicate anche sull’Appennino, dai 1300-1600m su quello centrale, a tratti anche sotto i 1000-1200m su quello tosco emiliano entro fine giornata; quota neve più elevata invece sull’Appennino meridionale”.