Allerta gialla per vento forte anche per la provincia di Monza e Brianza per la giornata di martedì 16 aprile. Un break nella primavera di questi giorni per una perturbazione che porterà un abbassamento delle temperature e altrove in regione anche pioggia.

Meteo Monza e Brianza: allerta gialla per vento forte, temperature in diminuzione

Per Monza e Brianza sono previste velature o passaggio di nubi e poi martedì vento da nord in rinforzo con raffiche nel pomeriggio.

Temperature in diminuzione, zero termico in abbassamento al di sotto dei 2000 metri in serata.