Meteo Monza Brianza: temperature in salita, fino al 21 luglio

È in salita la colonnina di mercurio anche sui termometri di Monza e Brianza. Trentacinque gradi, poi il picco a 38. E la prossima settimana ancora, senza scendere sotto i trentaquattro fino al 21 luglio. Venerdì 22 luglio forse cambia, forse perché le previsioni a lungo termine possono modificarsi. È una nuova ondata di caldo portata dall’anticiclone africano che sta facendo la voce grossa su quello delle Azzorre.

Lo confermano anche gli esperti e le previsioni: “Dopo la breve parentesi azzorriana torna l’anticiclone africano e con esso la canicola. Il gran caldo potrebbe durare anche buona parte della prossima settimana”, dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

Meteo Monza Brianza: i prossimi giorni

La Brianza non fa eccezione. Il bollettino annuncia un 13 luglio “fresco” (18-32 gradi), poi temperature in salita: 35 gradi di massima giovedì 14 luglio, 38 gradi venerdì 15, 35 gradi nel weekend. E poi avanti così anche da lunedì 18 luglio (24-34) fino ai 38 di massima (e 26 di minima) di giovedì 21 luglio.

Poi forse “rinfresca” con possibili temporali e temperature di 22 (minima) e 29 (massima) gradi.

Meteo Monza Brianza: l’analisi dell’esperto

“Da giovedì e nei giorni successivi tornerà ad interessarci l’anticiclone africano e con esso torna la canicola ad arroventare le nostre già assetate terre – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – L’intensificazione del caldo sarà progressiva ma inesorabile a partire da Nordovest e versante tirrenico ma successivamente su tutta la Penisola, pur con i picchi maggiori soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche (almeno in una prima fase). Già entro venerdì registreremo punte di 36-38°C sulle aree interne specie di Toscana, Lazio, poi Umbria, Pianura Padana, Foggiano ed entroterra sardo. Tuttavia il prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne non solo del Centrosud e Isole Maggiori, ma anche in Pianura Padana. Questo per una concomitanza di fattori: aria decisamente calda in arrivo in quota, effetto di subsidenza dell’alta pressione, ovvero compressione dell’aria dall’alto verso il basso, aridità dei terreni con umidità relativa bassa (e quindi favorite temperature più elevate) e localmente anche l’effetto dei venti di caduta alpini e appenninici”.

Meteo Monza Brianza: caldo anche in montagna

Il caldo è atteso anche in montagna. “La canicola non risparmierà le aree montuose, sebbene chiaramente smorzata – prosegue Ferrara – punte di oltre 29-30°C saranno possibili anche a 1000m, fino a 25-27°C a 1500-1600m con zero termico che supererà agilmente i 3500-4000m, dapprima soprattutto sulle Alpi, poi anche sull’Appennino. Un ulteriore duro colpo ai ghiacciai già duramente provati da un semestre tra i più caldi mai registrati. Inutile sottolineare come questa evoluzione aggraverà ulteriormente lo stato di deficit idrico di cui soffre l’Italia con rare eccezioni”.

Secondo le previsioni il caldo non mollerà la presa almeno sino al 20 luglio. Ma sarà un’estate peggiore di quella del 2003? “Certamente si tratterà di una ondata di caldo notevole per intensità e durata, di fatto l’ennesima in questa potente stagione estiva. Dal momento che il picco è atteso tra diversi giorni è ancora prematuro stabilirne l’eccezionalità e soprattutto se verranno battuti i record del 2003, sebbene vi siano le potenzialità. Seguiranno importanti aggiornamenti”, conclude 3bmeteo.com.