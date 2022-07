Meteo Monza Brianza: perturbazione da nord, il vento contro il caldo

Una perturbazione è in arrivo da nord ma su Monza Brianza e Lombardia non porta pioggia (attesa invece, con temporali anche forti, sul centro-sud) ma vento forte che dovrebbe smorzare il caldo almeno fino al fine settimana. Folate anche forti nella notte tra giovedì e venerdì.

Meteo Monza Brianza: le parole dell’esperto Edoardo Ferrara

“Un impulso di aria più fresca nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale e anche l’Italia, portando un po’ di movimento atmosferico dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone africano – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – Quest’ultimo infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata, complici venti più freschi in discesa da Nord lungo il bordo destro di un potente anticiclone delle Azzorre in rimonta sull’Europa occidentale. Le conseguenze principali saranno due: lo stop al caldo africano o quantomeno una sua rimodulazione, più apprezzabile lungo il versante adriatico e al Sud dove si perderanno anche 8-10°C rispetto a questi giorni. La seconda l’innesco di rovesci e temporali che questa volta potranno risultare più diffusi anche al Centrosud e in particolar modo sempre su lato Adriatico e regioni meridionali. Tutto questo si concretizzerà entro venerdì”.

Meteo Monza Brianza: minime in calo fino al weekend

Il weekend dovrebbe quindi annunciarsi sereno o al massimo velato e con un caldo più accettabile. Soprattutto con temperature minime a 14-16 gradi.