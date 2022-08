Meteo Monza Brianza: in arrivo temporali, temperature in calo

Fine di agosto e fine dell’estate? Il meteo prevede dalla serata del 30 agosto una fase di instabilità, che durerà almeno fino al fine settimana, con ripetuti eventi di precipitazioni su gran parte della Lombardia. Con calo delle temperature, in particolare da metà settimana.

Meteo Monza Brianza: i temporali

Tutto a causa di un flusso di correnti fredde portato dall’anticiclone posizionato sull’estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia.

Temporali sono attesi soprattutto nelle ore notturne e venerdì 2 settembre dal tardo pomeriggio fino alla mattina di sabato con precipitazioni sparse anche domenica.

Meteo Monza Brianza: temperature in calo

Tutto questo avrà ripercussioni sulle temperature, in calo fino ai 22 di massima previsti per per sabato. Le temperature massime nella settimana non dovrebbero superare i 26 gradi.