Meteo Monza Brianza: assaggio d’estate, dopo il record di pioggia di maggio

Almeno fino a domenica 9 giugno in Brianza sarà estate. Dopo la pioggia del mese di maggio e gli accumuli da record degli ultimi tre mesi, è in arrivo una fase calda con aumento delle temperature oltre 30 gradi.

Meteo Monza Brianza: assaggio d’estate, almeno fino a domenica

«Dopo un maggio con accumuli di pioggia due o tre volte superiori al clima normale del mese per il periodo trentennale 1991-2020 – spiega una nota di Arpa Lombardia – mercoledì 5 giugno, sul territorio lombardo avremo prevalentemente sole con un aumento delle temperature. Questa fase più asciutta e calda, caratterizzata in pianura da sole e temperature vicine ai 30 °C, non scongiurerà, su Alpi e Prealpi, la possibilità di acquazzoni pomeridiani. Da domenica 9, invece, ci sarà un probabile ritorno di piogge».

Arpa conferma come il mese di maggio sia stato molto piovoso e fresco, “a causa di una vasta area di bassa pressione tra le Isole britanniche e la Francia che ha portato sul nord Italia venti umidi e instabili”.

Meteo Monza Brianza: assaggio d’estate, i millimetri di pioggia caduti a maggio

Questo si è tradotto in piogge quasi record: 365 millimetri registrati a maggio a Misinto, erano stati 90 quelli caduti su Cesano Maderno in un’ora di temporale il 20 maggio. Altri dati dicono a Milano 321 mm (a maggio), 96 mm (media 1991/2020) +234 per cento (rispetto alla media); Pavia: 223 mm (maggio), 67 mm (media 1991/2020) +233 per cento; Persico Dosimo (Cr): 248 mm (maggio), 76 mm (media1991/2020) +226 per cento; Bergamo: 341 mm (maggio), 110 mm (media1991/2020) +210 per cento; Mantova: 187 mm (maggio), 69 mm (media 1991/2020) +171 per cento; Varese: 476 mm (maggio) 181 mm (media1991/2020) +163 per cento; Brescia: 213 mm (maggio), 97 mm (media 1991/2020) +120 per cento; Sondrio: 174 mm (maggio), 92 mm (media1991/2020) +89 per cento; Como: 385 mm (maggio); Lodi: 360 mm (maggio): Lecco: 310 mm (maggio).

Meteo Monza Brianza: assaggio d’estate, i dati di Arpa Lombardia

Le piogge registrate sono quindi superiori alla media di maggio, dice l’Arpa, sottolineando che “l’anomalia più importante riguarda la pianura occidentale, tra milanese e pavese, dov’è caduto oltre il triplo della pioggia tipica del periodo (…) Quasi ovunque, la giornata con il maggiore cumulo è stata quella del 15 maggio, quando a Milano città sono caduti ben 97 mm e punte di oltre 150-170 mm sono state registrate in provincia e sul lodigiano”.

E se si estende l’analisi dagli anni ’50 del ‘900 “emerge che il mese appena trascorso è, per molte località, nella classifica dei mesi di maggio più piovosi: ad esempio, a Pavia risulta essere il mese di maggio più piovoso, mentre a Mantova e Milano il terzo”. Dall’inizio del 2024, a Milano sono stati registrati 883 mm: “Un valore che non ha precedenti negli ultimi 261 anni di storia”, dice Arpa (i rilevamenti nella sede dell’Osservatorio di Brera sono iniziati nel 1764).