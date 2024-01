Mercato immobiliare, nel 2024 a Monza e in Brianza prezzi in salita più di Milano

Come andrà quest’anno il mercato immobiliare in Lombardia? Meno compravendite e prezzi in discesa. Opzione, quest’ultima, che non dovrebbe tuttavia riguardare Monza e la Brianza dove, al contrario, sono previsti rincari tra il 2 e il 4%. Un massimo che colloca la provincia brianzola in cima alle previsioni regionali.

Almeno secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Secondo il quale, se il 2023 in Lombardia ha chiuso con volumi di compravendite in diminuzione rispetto al 2022, si stima intorno a 680 mila, “che rappresentano comunque un buon numero di transazioni e un mercato in salute”, le previsioni per il 2024, sempre a livello regionale, suggeriscono un’ulteriore contrazione che porterà i volumi intorno a 650 mila.

Immobiliare, a Monza e in Brianza nel 2024 prezzi in salita fino al 4%

Non solo, in Lombardia è anche prevista una riduzione dei prezzi, “in particolare per le tipologie più popolari e per le metrature più ampie”. Non sarà invece così per i tagli piccoli: “che non chiedono capitali importanti non dovrebbero subire importanti ribassi”.

Monza e in Brianza come detto potrebbe invece rappresentare una mosca bianca: solo Milano e Brescia (e province) potrebbero vedere il segno più, dall’1 al 3% massimo, Como e Lecco da prezzi invariati a un lieve aumento fino al 2%, possibile calo fino al 2% per Cremona, Mantova e Pavia.