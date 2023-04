Mense ospedaliere, controlli Nas anche a Desio, Carate Brianza e Giussano

Secondo quanto riferito dalla Asst Brianza hanno riguardato anche i centri ristorazione degli ospedali di Desio, Giussano e Carate Brianza, affidati dalla azienda ospedaliera a una società appaltatrice esterna, i controlli disposti in tutta Italia dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, nei giorni scorsi, per verificare le condizioni igieniche e strutturali e l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e il rispetto dei contratti delle ditte assegnatarie.

Mense ospedaliere, controlli Nas: “rilievi minimi” ma nessuna sanzione a Desio e Carate, tutto ok a Giussano

I militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Milano avrebbero riscontrato “carenze strutturali” e “carenze igienico sanitarie”.

L’Azienda socio sanitaria territoriale Brianza ha specificato che si è trattato di “rilievi minimi” – qualche residuo di lavorazione dopo un intervento per una tubatura malfunzionante nel centro ristorazione del nosocomio di Carate Brianza e un vetro rotto e una pedana instabile al Pio XI di Desio, “prontamente sistemati” – e che non sarebbero state comminate sanzioni. Tutto in regola invece all’ospedale di Giussano. Un bilancio positivo ovviamente accolto con soddisfazione dalla Asst: “Siamo contenti per i pazienti e gli operatori”.

Nas controlli in cucine ospedali in tutta Italia

Mense ospedaliere, controlli Nas in 992 punti in Italia e 340 irregolarità

Complessivamente, in tutta Italia, i controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione pasti in altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private. In 340 casi, il 34%, sono state evidenziate irregolarità con l’accertamento di 431 infrazioni penali e amministrative, per complessivi 230 mila euro di sanzioni pecuniarie per violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità. I militari hanno eseguito anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio come le superfici di lavoro, i vassoi e l’acqua utilizzata per la preparazione dei pasti.

Mense ospedaliere, il video dei carabinieri

Mense ospedaliere, controlli Nas: in Italia sette punti cucina sequestrati

In sette casi è scattata la sospensione dell’attività o il sequestro di 7 punti cucina, “operanti all’interno delle mense ospedaliere e delle strutture sanitarie”, a causa di rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità, le formazioni di muffe e l’infestazione di insetti ed escrementi di roditori.

Mense ospedaliere, controlli Nas: così a Milano e hinterland

A Milano e hinterland, chiuse le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale poiché invase da insetti e blatte nei locali di preparazione cibo e lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere con il conseguente smaltimento di 100 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto a diretto contatto con gli infestanti. Ai titolari delle due aziende di ristorazione alle quali sono state affidate le mense sono state comminate sanzioni per 6.000 euro.