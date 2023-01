Meda: trova in vendita su internet la gelatiera rubata dal box, due denunce

L’attività da Sherlock Holmes sul web ha dato i suoi frutti: una trentenne di Meda ha ritrovato su un noto sito di compravendita online la gelatiera professionale che le era stata sottratta dal garage a inizio gennaio. I fatti risalgono all’epifania: la donna aveva visto dei ladri entrare nel box e andarsene con una macchina professionale per fare il gelato del valore di circa 6mila euro.

Meda: trova su internet la gelatiera rubata dal box, in vendita a 1.600 euro

Come suggerito dai carabinieri ai quali ha sporto denuncia, ha cominciato a cercarla sul web finché l’ha individuata in vendita a 1.600 euro: era proprio la sua, identificabile da alcuni segni lasciati dall’utilizzo e soprattutto dal numero unico di identificazione che il solerte venditore – sul web come “Sara” – aveva riportato tra le note del prodotto.

Meda: trova su internet la gelatiera rubata dal box, i carabinieri fermano il venditore

La medese ha quindi informato i militari che si sono presentati in borghese all’appuntamento concordato per l’acquisto: “Sara” era in realtà un ragazzo, fermato e portato in caserma. Ventuno anni, di Meda, ha raccontato di aver comprato la macchina da un coetaneo a Milano al prezzo di 50 euro, definito “molto conveniente”. Per lui di sicuro visto il tentativo di rivenderla a un costo più che maggiorato. È stato denunciato per acquisto di cose di sospetta provenienza (c.d. incauto acquisto) mentre il suo amico per ricettazione.