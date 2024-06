Meda, sorpreso a lasciare rifiuti dove non deve: “Pago”

Pizzicato dagli agenti della polizia locale di Meda mente abbandona un sacco di rifiuti accanto ad un cestino urbano ha riconosciuto l’errore e ha detto subito: “Pago”. Una sanzione irrisoria, di 50 euro, ma che rappresenta un chiaro segnale di attenzione a un tema particolarmente sensibile in una città come Meda.

Dove, la polizia locale, guidata dal comandante Claudio Delpero, sta intensificando da mesi i controlli nel rispetto della tutela ambientale e della corretta gestione di rifiuti.

Meda, sorpreso a lasciare rifiuti senza rispettare la differenziata

Durante una delle abituali attività settimanali, si è verificato l’episodio reso noto dal comando cittadino. Un residente è stato sorpreso in flagranza di reato: l’uomo ha infatti abbandonato un sacchetto dei rifiuti alla base di un cestino urbano che, date le dimensioni, non avrebbe potuto contenerlo, ma che soprattutto avrebbe dovuto essere smaltito secondo le regole della raccolta differenziata. Una pratica che il cittadino non ha rispettato e che per questo è stato multato.

Di fronte al fatto compiuto, l’uomo si è detto pronto a pagare la sanzione senza accampare scuse. I controlli della polizia locale, fa sapere il comandate Delpero, proseguiranno non solo per ciò che riguarda le tematiche ambientali, ma anche per l’osservanza delle regole di vendita di attività ed esercizi commerciali.