Era seminascosta in un cespuglio, ma gli agenti della polizia locale di Meda, nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana, sono riusciti a scovare la droga. Gli uomini, coordinati dal comandante Claudio Delpero, hanno rinvenuto 56 grammi di sostanza stupefacente in un parco della città. La presenza degli agenti nelle aree verdi e nelle zone di maggiore affluenza è costante non solo quale attività di prevenzione di reati contro il patrimonio, ma anche per il monitoraggio delle zone ritenute più sensibili.

Meda: sequestro di cannabis nel parco di via Gagarin, 56 grammi

E in uno di questi controlli, lunedì 29 gennaio, intorno alle 17.30, gli agenti in servizio hanno rinvenuto e posto sotto sequestro i 56 grammi di sostanza stupefacente, nello specifico cannabis, e aperto un fascicolo in Procura a Monza contro ignoti. La cannabis è stata rinvenuta nel parco cittadino di via Gagarin, semi nascosta in un cespuglio.

Meda: sequestro di cannabis nel parco di via Gagarin, gli altri controlli

I controlli, fa sapere il comandante di Meda, Claudio Delpero, si concentrano nelle zone più sensibili della città con l’obiettivo principale del mantenimento della sicurezza urbana e la prevenzione di atti illeciti ed anti sociali. L’attività del comando cittadino ha portato, sempre negli ultimi giorni, anche al sequestro amministrativo di 4 veicoli per mancata copertura assicurativa nell’ambito degli interventi per la sicurezza stradale. Sono inoltre state comminate 4 sanzioni ad altrettanti soggetti – fermati durante i controlli diurni- per non aver sottoposto il veicolo alla revisione.