Meda, sbaglia la manovra e l’auto si blocca sui binari della stazione la notte dell’ultimo dell’anno

Si tratta di una manovra sbagliata dalla persona alla guida dell’auto che invece di imboccare la strada che costeggia la ferrovia si è invece infilata sui binari della stazione di Meda. Il nuovo anno in città si apre con un intervento dei vigili del fuoco per un episodio decisamente singolare, ma che non ha per fortuna causato gravi conseguenze. Poco prima dello scoccare della mezzanotte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Pace, lungo il tratto della ferrovia. In quel punto, c’era una vettura sui binari, poco distante dal passaggio a livello di via Cialdini da dove l’utilitaria è transitata. Secondo una prima ricostruzione, pare che anziché proseguire sulla carreggiata, la conducente ha perso il controllo del mezzo riuscendo a percorrere solo alcune centinaia di metri verso la stazione ferroviaria. Poi le ruote si sono bloccate tra sassi e binari. Scatta così la chiamata ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Seregno, i carabinieri e un’ambulanza. I sanitari hanno soccorso la conducente, una 35enne, spaventata per l’accaduto, ma non ferita. Per liberare l’auto si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi. La circolazione dei treni, fortunatamente, era già stata sospesa.