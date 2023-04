Meda, ritrovata la 16enne scomparsa: “Ho passato la notte da un’amica a Lissone”

È stata rintracciata la 16enne di Meda scomparsa la mattina di giovedì 20 aprile e per la quale i genitori avevano presentato denuncia: la minore è stata portata nella caserma carabinieri di Seregno in attesa della famiglia. Secondo quanto riferito, la ragazza sta bene e ha riferito di avere trascorso la notte da un’amica a Lissone. I carabinieri stanno eseguendo accertamenti.

Meda, 16enne scomparsa: l’allarme di giovedì

L’allarme era scattato nel corso della giornata di giovedì e la compagnia dei carabinieri di Seregno aveva aperto la procedura “salvavita” per la studentessa di 16 anni, che era è uscita di casa la mattina intorno alle 7.15 per andare alla Don Milani della stessa Meda, ma non era mai arrivata a destinazione.

Da quel momento la famiglia non aveva più avuto notizie della 16enne e si era presentata dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. I militari della compagnia di Seregno avevano appunto attivato le procedure. L’unica traccia, nella prima giornata di ricerche, era stata la geolocalizzazione dello smartphone della ragazza, individuato in Brianza, in un’area compresa tra Desio, Seregno e Lissone.