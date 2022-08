Meda: procede l’iter per la nuova scuola Milani

Procede, a passo spedito l’iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economica per la nuova sede della scuola di Meda che occuperà una superficie di 11.950 mq per ospitare la popolazione scolastica che supera la presenza di 1000 alunni. La struttura è composta da 45 aule, 15 laboratori, spazi amministrativi, biblioteca/mediateca, auditorium, diverse sale polivalenti oltre al nuovo palazzetto per lo sport per un investimento complessivo di circa 50 milioni: in pillole è il progetto per la nuova sede dell’Istituto scolastico Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “L. Milani” di Meda approvato nei giorni scorsi dalla giunta del Comune.

Meda: procede l’iter per la nuova scuola e le parole di Cambiaghi

“Con l’approvazione della Giunta comunale facciamo un altro passo in avanti nel pieno rispetto della tabella di marcia che abbiamo ipotizzato. Procediamo spediti per potere partire al più presto con i lavori del primo lotto che prevede la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e delle opere di urbanizzazione correlate alla parte da edificare. L’intera opera è strategica per la Provincia sia da un punto di vista logistico (accorpare in un unico plesso un istituto che ad oggi è diviso in 3 sedi) sia dal punto di vista economico, per risparmiare risorse in spesa corrente, destinate oggi al canone di locazione per l’utilizzo della palestra dell’Oratorio di Santo Crocifisso di Meda”commenta il consigliere delegato Martina Cambiaghi.

Meda: procede l’iter per la nuova scuola e la progettazione

Per il momento è stata avviata la fase di verifica alla progettazione (validazione) del 1° lotto funzionale (palazzetto dello sport), propedeutica all’avvio della procedura di gara per la scelta dell’operatore economico che svilupperà sia la successiva fase progettuale (progetto definitivo ed esecutivo) che quella esecutiva (realizzazione dell’opera).