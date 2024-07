Meda piange il luogotenente Giovanni Civitillo, per 42 anni nell’Arma

L’Arma dei Carabinieri e la Associazione Nazionale Carabinieri di Monza Brianza in lutto per la perdita del Luogotenente Giovanni Civitillo già comandante della stazione di Meda e presidente della locale sezione ANC. Profondo cordoglio per la scomparsa dello stimato luogotenente deceduto sabato 20 luglio. Aveva 68 anni. Giovanni Civitillo era entrato nell’Arma nel maggio 1973 e si era congedato nel 2016, all’età di 60 anni.

Meda piange il luogotenente Giovanni Civitillo, una vita in divisa

Una vita spesa per la divisa: in servizio per oltre 42 anni, ha trascorso 30 anni alla guida della stazione di Meda, città che oggi ricorda con affetto e riconoscenza l’ex comandante. Prima di guidare la stazione di Meda, Civitillo aveva operato a Monza e Merate. Nominato Cavaliere della Repubblica nel 2006, è stato presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Meda fino a pochi mesi fa. I funerali saranno celebrati lunedì 22 luglio, alle 16.30, nella chiesa della Madonna di Fatima a Meda. Per la sua profonda umanità ha saputo instaurare un dialogo aperto ed apprezzato con la popolazione che in Brianza lo ricorda con particolare stima.