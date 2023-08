Meda: minacce in strada per rubare auto e moto, due arresti

Minacciavano le persone in strada per rubare auto e moto: due giovani rapinatori – un 20enne di Milano e un 18enne di Seregno entrtambi già noti alle forze dell’ordine – sono stati arrestati dai carabinieri. Nel giro di quaranta minuti avevano messo a segno numerosi tentativi di rapina a Meda, ogni volta minacciando automobilisti per tentare di impossessarsi delle loro vetture.

Meda: minacce in strada per rubare auto e moto, gli episodi in città

Il primo caso è avvenuto in via Pietro Orsi; altri casi in viale Tre Venezie, nel quartiere Polo, in via De Amicis e in piazza della stazione.

Minacciata una 19enne, alla quale hanno tentato di rapinare la Fiat Panda, minacciandola con un oggetto appuntito. Dopo averla obbligata a consegnare le chiavi, avevano tentato di avviare il mezzo, senza successo decidendo di abbandonarlo e dileguarsi. Poi si erano seduti sullo scooter di un 14enne. Minacciato il giovane, gli avevano ordinato di consegnare le chiavi, senza successo. Infine, hanno costretto a rallentare un 55enne, in sella a uno scooter, afferrandolo per il braccio sinistro, e gettandogli addosso una bottiglia di vetro, con l’intento di sottrargli la moto.

Meda: minacce in strada per rubare auto e moto, processo per direttissima

Processati per direttissima e arrestati, i due giovani sono ora ai domiciliari.