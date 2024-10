Meda lancia la cena social: a tavola con sconosciuti e senza smartphone

Incontri e sapori al buio: un ristorante di Meda lancia la serata social. In un mondo sempre più frenetico e incentrato sul virtuale, il ristorante “La Table” organizza una serata all’insegna della socialità oltre che del buon cibo. Tavoli di sconosciuti che dialogano davanti a un piatto e lasciano il cellulare spento.

Meda lancia la cena social: l’idea di Mattia e Andrea Spotti del ristorante La Table

«Spesso siamo più concentrati sugli schermi piuttosto che su chi abbiamo di fronte – afferma il co-titolare del ristorante, Mattia Spotti – la cena, specialmente, dovrebbe essere un momento per condividere la giornata, non un momento per alienarsi nel mondo digitale».

L’urgenza di riscoprire i vecchi valori, stimolando l’autenticità di un dialogo spontaneo, ha così portato Mattia con Andrea Spotti, titolari del ristorante, a creare una vera e propria serata social. Gli smartphone, però, non sono invitati. Benché siano ormai diventati per molti i protagonisti delle interazioni quotidiane, i due giovani medesi cercano di riscoprire anche a tavola un ritorno ai valori autentici, fatti di parole, sguardi e scoperte. E non di occhiate o clic sullo schermo.

«Questa è l’idea alla base del nostro ristorante che ha deciso di rompere le abitudini moderne e creare un’esperienza gastronomica fuori dagli schemi – e spiegano – ci sono due tavoli, ospiti sconosciuti e un menù a sorpresa».

Meda lancia la sera social: in programma giovedì 24 ottobre, «al centro due tavoli comuni riservati a persone che non si conoscono»

La serata social si terrà giovedì 24 ottobre e promette di trasformarsi in un’occasione unica. «Al centro dell’evento ci saranno due tavoli comuni, ciascuno riservato a persone che non si conoscono tra loro – aggiungono – è una scelta precisa, pensata per stimolare la conversazione e creare un clima di apertura nei confronti degli altri. Per una sera il ristorante diventerà un luogo dove le persone possono premere il tasto off dal mondo digitale e godersi appieno il presente. Il menù della serata così come i compagni di tavola, rimarrà segreto fino all’ultimo, infatti i commensali potranno scoprire le portate solo una volta seduti a tavola».

Meda lancia la sera social: il ruolo di Andrea e Mattia Spotti

I piatti ideati dallo chef Andrea Spotti racconteranno una storia culinaria in grado da creare un legame tra i partecipanti, risvegliando i sensi e stimolando il dialogo. Durante il corso della serata Mattia, invece, spiegherà gli ingredienti e le tecniche di preparazione, così da offrire uno spunto per rompere il ghiaccio e avviare delle conversazioni spontanee.

L’idea di realizzare una serata social nasce da una riflessione sulla crescente difficoltà di instaurare delle relazioni autentiche in un’epoca in cui siamo perennemente distratti. «Chi parteciperà alla serata non saprà in anticipo chi saranno i compagni di tavola, né quello che mangeranno, ma una cosa è certa: cercheremo di risvegliare le emozioni e i sensi» concludono.

Chissà se tra un piatto e l’altro non nascano nuove amicizie, ricche conversazioni o semplicemente si ritroverà il senso di (ri)scoprire i volti reali e non virtuali.