Soccorsa in codice rosso una manciata di minuti prima di mezzanotte di lunedì, è morta all’ospedale San Gerardo di Monza dove era stata trasportata d’urgenza. Non ce l’ha fatta la ragazza di 17 anni ferita nella notte di lunedì 19 agosto in un incidente stradale a Meda: l’allarme è scattato in via delle Cave, la giovane era in moto. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Seregno e i vigili del fuoco insieme ad ambulanza e automedica.