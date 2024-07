Meda: in cinquanta all’escursione nella Brughiera e camminata per ricordare l’incidente dell’Icmesa

Sold out (50 partecipanti) ed emozioni da ricordare a lungo hanno contraddistinto un appuntamento a stretto contatto con la natura andato in scena nella serata di venerdì 5 luglio. “Meda notturna e i suoi animali. Storie di Lucciole ed Allocchi” è stato il titolo che ha accompagnato l’escursione ornitologica serale in Brughiera ascoltando il bosco e i suoi uccelli notturni accompagnati da un esperto Lipu. Tra Pian delle Monache, Zoca di Pirutit e le aree dell’ultima brughiera superstite, i presenti di ogni età si sono ritrovati a Meda alle 21 e per oltre un paio d’ore si sono appassionati nell’ escursione in cammino alla scoperta degli animali notturni in luoghi da tutelare.

L’evento ha avuto successo grazie al coordinamento di WWF, Lipu, Comitato regionale Parco Brughiera e Groane, Guardie ecologiche del Parco. Un’iniziativa ecologica che ha preceduto un altro evento, di particolare importanza: sabato 6 luglio, dalle 10.30, WWF Insubria ha promosso una camminata nell’Oasi Fosso del Ronchetto “Ricordando il 10 luglio 1976”.

Quarantotto anni fa l’esplosione del reattore all’interno della fabbrica Icmesa di Meda causò la fuoriuscita della Diossina. Il WWF Insubria, nato proprio in quegli anni come WWF Groane anche su iniziativa di residenti nei Comuni e nelle aree direttamente colpite dalla ricaduta della “Diossina detta di Seveso”, ha ricordato quei giorni: con partenza dall’ingresso di via Boves si è infatti tenuta una breve escursione attraverso l’Oasi del Fosso del Ronchetto di Seveso per fare memoria di quel tragico sabato di 48 anni fa e ricordare anche chi è deceduto ed ai quali sono stati dedicati Alberi di Memoria nell’Oasi. L’escursione è terminata simbolicamente alle 12.37, orario “dell’incidente” che ha provocato l’emissione della nube Tossica del 10 Luglio 1976″.