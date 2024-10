A Meda un nuovo ufficio per la sicurezza digitale: in prima linea contro i reati informatici (cyber crimes).

Dimostrazione del continuo impegno della Polizia locale nel garantire la sicurezza dei cittadini è l’arrivo di un ufficio tutto dedicato al contrasto dei reati informatici che vengono commessi alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici, o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi, procurando un ingiusto profitto con danno altrui.

Meda: il nuovo ufficio della polizia locale contro i reati informatici, come funziona

Gestito da un ufficiale di Polizia giudiziaria al quale i cittadini, vittime di reati informatici, possono rivolgersi per ottenere assistenza e supporto, l’ufficio è collocato al primo piano del comando di via Isonzo 6/b. È operativo da lunedì a sabato, contattabile al numero 0362 342074.

I cittadini medesi possono sporgere denuncia o chiedere informazioni relativamente ad accesso abusivo a un sistema informatico, cyberbullismo, cyberstalking, furto di identità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso, frodi informatiche, danneggiamento informatico, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programma informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, pedopornografia online, diffamazione e minacce via web, truffe online.

Meda: il nuovo ufficio della polizia locale contro i reati informatici, «quando si tratta di migliorare siamo in prima linea»

Una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di qualità dei servizi offerti dal corpo locale di Polizia locale.

Le parole dell’assessore alla Polizia locale e alla sicurezza, Fabio Mariani: «Meda si rinnova costantemente per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. L’apertura di questo nuovo ufficio dedicato ai reati informatici è solo uno degli esempi della nostra attenzione e cura. Continuiamo a investire in nuove attrezzature e tecnologie per la Polizia locale, assicurandoci che il nostro personale sia sempre ben equipaggiato e aggiornato per affrontare tutte le situazioni». Il comandante Claudio Delpero aggiunge che «quando si tratta di migliorare, siamo sempre in prima linea nell’adozione di nuove tecnologie e metodologie, fondamentali per svolgere il servizio in modo efficace».

E l’attività è già entrata nel vivo. «Già in questi primi giorni, stiamo seguendo un’indagine su una truffa nell’ambito immobiliare, collaborando in maniera fruttuosa con tutti i soggetti che possono aiutarci nelle varie fasi del caso – conclude il capo dei vigili medesi – invito quindi tutti i cittadini a rivolgersi a noi per qualsiasi necessità, senza esitazioni».