Meda, Gruppo Argento dal cuore d’oro: spesa solidale per un Natale sereno

Spesa Solidale: a Meda torna la bontà di un gesto del cuore. Grazie al Gruppo Argento, composto da giovani, e alla collaborazione di un’azienda privata, chi non può permettersi un acquisto per Natale può trovare un bene di prima necessità dentro al carrello della spesa lasciato “sospeso” in un supermercato di Meda. Argento è un gruppo che da 2 anni a questa parte si impegna a realizzare dj set, party e molto altro, ci sono molti ragazzi che in maniera del tutto libera e spontanea partecipano mettendo a disposizione il loro talento nei vari ambiti al fine di portare divertimento.

Gruppo Argento di Meda: la spesa solidale al supermercato Sigma

“Per noi di Argento è sempre un piacere poter aiutare, regalare un sorriso e fare il possibile per restituire, almeno in parte, tutto l’amore incondizionato e la fiducia che ci sono state date, prima di tutto dalla città di Meda e dal suo assessore e poi dai ragazzi di ogni età di tutta la Brianza. In questa occasione – dicono– abbiamo pensato di regalare una spesa alla comunità per permettere a chi è più bisognoso di poterne usufruire, una sorta di “spesa sospesa”. Continueremo a far divertire senza dimenticarci, di rispondere presente quando potremo aiutare”.

Gruppo Argento di Meda: “Il nostro carrello solidale può essere integrato da chiunque”

L’iniziativa si è svolta domenica 22 dicembre al Sigma di Meda dove il Gruppo Argento ha effettuato la spesa sospesa annuale. I ragazzi sono Matteo Loiurio, Michele Conte, Greta Duchino e Lorenzo Martinoli. “Abbiamo lasciato circa 150 euro di spesa nell’angolo vicino le casse. A questo carrello possono essere aggiunti prodotti, ma soprattutto possono essere presi da chi ne ha bisogno, con la speranza di aiutare”. Un gesto del cuore fatto dai giovani per la comunità locale e che il Comune di Meda sottolinea.

La spesa solidale del Gruppo Argento: un segno sul Natale a Meda

Il valore di un dono, espresso in questo caso attraverso un carrello sospeso, è ancora una volta un’occasione che mette in luce la bellezza del senso più vero del Natale e che vede nei ragazzi di Meda i protagonisti principali. Lo mettono in atto da un paio d’anni perché fare del bene al prossimo è il modo migliore per vivere questo speciale periodo dell’anno durante il quale luci e feste possono acuire le difficoltà di chi è solo o in difficoltà. I giovani di Meda, grazie alla disponibilità del supermercato Sigma, lasciano il loro regalo di Natale a chi forse non ne riceverà e a chi ha bisogno anche solo di un pacchetto di zucchero o di un panettone per addolcire le feste ed iniziare il nuovo anno con un sorriso. Donato da chi scalda le mani di un anonimo destinatario, che anche così si sentirà meno solo.