Meda: è nata Athena, figlia del campione olimpico Igor Cassina

Igor Cassina, papà bis: è nata Athena. Il campione olimpico di ginnastica alla sbarra, atleta cresciuto a Meda, ha annunciato la nascita della sua secondogenita, venuta alla luce il 25 giugno. Fiocco rosa all’ingresso di casa e foto di rito pubblicata sui social col campione ritratto con la mamma e la piccolina in fasce. Igor Cassina rivelo’ che il nome della bambina fu scelto in omaggio alla sua vittoria ad Atene nel 2004. Quando cioè vinse la medaglia d’oro nella sbarra ai Giochi Olimpici. Il suo esercizio alla sbarra, che include un elemento complesso da lui ideato, è conosciuto come “Movimento Cassina”.

Meda: è nata Athena, l’omaggio alle olimpiadi d’oro

Igor Cassina con la moglie Valentina e la piccola Athena

L’annuncio del nome e del sesso del nascituro furono fatti durante un’intervista nella trasmissione tv “Verissimo“, dove Cassina spiegò che il nome della sua seconda figlia era legato al ricordo del momento più bello della sua vita sportiva. Anche se proprio a Meda qualche settimana prima lo anticipò ad alcuni amici più stretti. E proprio in Meda in settimana la notizia della nascita ha fatto subito il giro della città. Il rapporto tra Cassina e Meda è sempre stato molto stretto perché li è cresciuto e ha iniziato la sua carriera nella società Ginnastica Meda. A Meda ha ottenuto importanti riconoscimenti e, nonostante abbia lasciato la città per amore, mantiene un forte legame con la sua comunità e con la società sportiva. Cassina ha iniziato a praticare ginnastica all’età di sette anni nella società Ginnastica Meda, sotto la guida dell’allenatore Maurizio Allievi.

Meda: il legame di Igor Cassina con la sua città

La sua carriera sportiva è stata fortemente legata alla società medese (che gli ha recentemente tributato un bellissimo murale in palestra) e, quando può, fa tappa in città a salutare gli amici. A Meda ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una targa per i 20 anni dall’oro olimpico, e la città lo considera un esempio di successo e orgoglio. Nonostante viva altrove, Cassina ha sempre dimostrato affetto e gratitudine per Meda e per la società sportiva che lo ha formato. Dopo il ritiro, Cassina ha fondato, insieme alla moglie Valentina, “Movimento Cassina“, un’impresa che promuove uno stile di vita sano, unendo esercizio fisico e alimentazione. Il 25 giugno la famiglia si è allargata con l’arrivo di Athena e Meda festeggia insieme al suo campione del cuore.