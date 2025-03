Igor Cassina di nuovo papà chiama la secondogenita Atena, in omaggio alla vittoria olimpica di Atene 2004. L’annuncio è stato dato dall’ex atleta medese a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Sabato 15 marzo, Igor Cassina è stato ospite della trasmissione accompagnato in studio dalla moglie Valentina, dalla loro figlia Eleonora e da Riccardo, figlio di Valentina. In tv è stata data la notizia dell’arrivo di un secondo fiocco rosa in famiglia.

Ginnastica: il nome scelto per ricordare il trionfo olimpico del 2004

Igor Cassina con la sua famiglia

«Nessuno di noi, neppure i genitori, sa ancora se sia femmina o maschio, lo sa solo il dottore e l’ha comunicato al regista di Verissimo» spiega la conduttrice, che poi lancia il filmato in cui viene svelato che Igor e Valentina avranno a giugno una bimba. «È quello che desiderava Igor» commenta la moglie, che abbraccia l’ex atleta, visibilmente emozionato. Un momento dolcissimo a cui si aggiunge anche un particolare ed importante dettaglio. «Atene 2004 è stata una vittoria che mi ha cambiato la vita, chiameremo nostra figlia Atena!» annuncia Igor Cassina, che dedica parole piene di amore per la moglie («anche se per avere il suo primo bacio ho atteso 9 mesi!»), la sua grande passione per l’atletica, il supporto dei genitori con un pensiero speciale alla città di origine, ricordando che si allenava nella «magica palestra di Meda». Lì, proprio dove a Cassina e ad altri campioni medesi l’atletica di Meda ha dedicato un murale celebrativo, che testimonia anche così l’orgoglio della società e di un’intera città.