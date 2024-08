Meda: targa a Igor Cassina per i 20 anni dell’oro olimpico ad Atene

“Vent’anni fa, la storia della nostra Meda veniva scritta ad Atene”. Il Comune brianzolo celebra Igor Cassina e il suo oro ai giochi olimpici. Il 23 agosto 2004 alle Olimpiadi di Atene il ginnasta medese diventava il primo italiano a conquistare un oro olimpico alla sbarra, la medaglia numero 500 per l’Italia.

Meda: le istituzioni a casa di Igor Cassina per la targa

Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, ha voluto ringraziare Cassina, stella dello sport medese, donandogli una targa celebrativa a 20 anni da una straordinaria impresa sportiva che ha portato Meda e la Brianza sul tetto del mondo. “Grazie Igor, il tuo successo è il nostro orgoglio -dichiara il primo cittadino medese che ha raggiunto l’atleta nella sua abitazione privata insieme, tra gli altri, alla capogruppo di minoranza, Rina Delpero – sei un super campione di sport e di vita. Grazie per le emozioni che ci continui a regalare…ed i ricordi di quel 23 agosto 2004 scorrono indelebili nelle nostre menti”. Un momento di festa e di ringraziamento intrisa di riconoscenza per quanto Cassina seppe fare stupendo il mondo intero. Per Meda furono giorni unici e speciali.

Meda: 20 anni fa la festa in piazza per Igor Cassina

Meda, tutta, era una sola comunità per assistere alla processione dall’oratorio maschile al palazzo comunale, Igor sul balcone e la piazza strapiena di gioia. “Tutti avevano avuto la foto unica ed esclusiva col campione – ricorda Delpero – poi la festa popolare in via dei Mille. Non mancava nessuno, compreso il cappellano del carcere di Como dove Igor era stato in visita prima della partenza per Atene promettendo di portare, per primi, a loro, la sua medaglia. E così fece….”.