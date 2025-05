L’addio di Meda ad Adelio Asnaghi, il sindaco “olimpico”

Addio all’ex sindaco di Meda, Adelio Asnaghi. Si è spento nel primo pomeriggio di venerdì 2 maggio, fu sindaco e consigliere, presidente per decenni della Fondazione Besana onlus. I funerali si terranno lunedì 5 maggio, alle 15, nella chiesa Santa Maria Nascente di Meda.

Guidò l’amministrazione comunale nei primi anni Duemila dopo aver vinto le elezioni amministrative nel 2002 (a 70 anni) e fu sindaco sino al 2007, con una lista di centrodestra (liste civiche). Noto il suo incarico anche come consigliere d’amministrazione della Fondazione Besana Onlus, della quale era stato anche presidente, per poi lasciare l’incarico una volta diventato sindaco. Una vittoria, quella alle elezioni comunali del 2002, ottenuta battendo il primo cittadino uscente Giorgio Taveggia, sostenuto dalla Lega Nord.

L’addio di Meda ad Adelio Asnaghi: in carica nel trionfo di Cassina

La vita politica appassionò il suo servizio alla comunità che rese con particolare attenzione al sociale dando rilevanza alla cultura in tutti i suoi aspetti. Un uomo che rappresentò Meda e i medesi anche in circostanze che portarono la città brianzola agli onori del mondo. È il caso della straordinaria affermazione del campione olimpico di ginnastica, il medese Igor Cassina, che ad Atene vinse la medaglia d’oro. L’atleta fece il suo ritorno a Meda circondato da ali di folla che acclamarono Cassina ripreso dalle telecamere Rai, nel 2004 straordinario protagonista a livello internazionale. Ad accoglierlo nella sua città natale, il sindaco Adelio Asnaghi, sorridente e comprensibilmente entusiasta di poter vivere un momento così speciale per Meda.

L’addio di Meda ad Adelio Asnaghi e “il segno che rimane”

Ma la città brianzola, sotto la guida Asnaghi, ebbe altri momenti di rilievo che seppur a livello locale si contraddistinsero per l’attenzione al patrimonio culturale e storico della città (come la riuscitissima rievocazione storica per i 750 anni di fondazione di Meda) o la valorizzazione di beni artistici (memorabile l’ospitata di Philippe Daverio). “La politica è cambiata ma il tuo segno è rimasto” ricorda l’attuale consigliera comunale di opposizione, Rina Del Pero, fra le prime a postare un ricordo social dell’ex sindaco: “Di Adelio Asnaghi abbiamo tanti ricordi, di scontri in consiglio comunale, ma sempre improntati al massimo rispetto, convinti entrambi che l’unico nostro obiettivo era essere al servizio della città. Fa buon viaggio, Adelio…”. Numerosi i messaggi di cordoglio che giungono in queste ore alla moglie Gabriella, nell’attesa dell’ultimo saluto della “sua amata Meda” nel giorno dei funerali.