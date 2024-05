Meda: celebra l’identità del design, i marchi che l’hanno resa celebre

Un viaggio nella storia dei grandi marchi e delle grandi famiglie che hanno reso celebre Meda nel mondo. S’intitola “Logo“, la mostra che s’inaugura sabato 25 maggio, alle 17.30, in sala Radio a Meda promossa da Pro Loco Pro Meda e visitabile sino al 2 giugno.

Meda: celebra l’identità del design, organizza la Pro Loco

Un’esposizione delle identità aziendali e della comunicazione visiva che mette in luce, attraverso immagini e documenti, la ricerca di un percorso identificativo che nel tempo ha consentito a ciascun marchio di giungere a importanti traguardi internazionali. Traguardi che sono stati raggiunti anche grazie a una profonda ricerca nell’ambito della comunicazione visiva.

Attraverso questa esposizione, Pro Loco Pro Meda ripercorre la storia dei grandi marchi della città di Meda e di chi, famiglie soprattutto, c’è dietro un determinato logo. Identità che da Meda ha viaggiato in tutto il mondo. Uno sguardo attento al mondo del design made in Meda, in particolare, che permette al visitatore di ripercorrere la storia: dalle prime pubblicità alle più recenti campagne di comunicazione digitale.

Meda: celebra l’identità del design, i marchi in mostra

Partecipano alla mostra le principali aziende medesi del settore arredo-design: B&B, Berto, Brunati, Busnelli, Cassina, Flexform, Flou, Furia, Giorgetti, Ipea, Lenti, Medea, Minotti, Monti, Riva, Salda, Vallmar e Zanaboni. Nell’ambito della mostra è stata organizzata una tavola rotonda che si terrà giovedì 30 maggio, alle 21, sempre in sala civica Radio, a Meda, con i relatori Francesca Russo di Ddn Design diffusion, e Carlo Mariani.

L’iniziativa fa seguito all’incontro con l’architetto medese Jacopo Mascheroni, che ha parlato della propria esperienza a New York, nello studio di Richard Meier, progettista di fama internazionale, e illustrato con entusiasmo e passione i suoi importanti progetti architettonici.