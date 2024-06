Lo Juventus Club Meda ricorda le vittime della tragedia dell’Heysel e di piazza San Carlo e torna con il torneo di fine stagione nel nome di un amico medese scomparso troppo presto. Quando lo sport – il calcio, nello specifico- si unisce alla solidarietà nasce una doppia occasione di condivisione e amicizia, in questo caso intrisa di bianconero.

Meda: calcio e beneficenza con lo Juventus Club, torneo con Insieme per Fily

Sabato 15 e domenica 16 giugno, si tengono a Meda la 17esima edizione (per gli adulti- torneo 7 contro 7) e l’ottava edizione (per i giovani- “Un gol per Filippo”- ) di “29.5.85 alla memoria” valevole quale terzo Memorial Nicola Pirovano.

«Il tema portante è quello del ricordo delle vittime della tragedia dell’Heysel e di piazza San Carlo oltre che di un ragazzo di Meda, Filippo, tifoso della Juventus e venuto a mancare per una malattia da giovane – spiegano dallo Juventus Club Meda – da anni collaboriamo con suo papà che ha dato vita all’associazione “Insieme per Fily” ed anche stavolta il ricavato sarà tutto devoluto in beneficenza. Siamo già a 9 squadre adulti con rappresentative di Club della zona o squadre create da amici, mentre abbiamo 22 squadre per i bambini tra cui la Sisport Juventus”.

Meda: calcio e beneficenza con lo Juventus Club, domenica il ricordo delle vittime dell’Heysel e piazza San Carlo

Domenica 16, si terrà anche una cerimonia, dalle 12.30, sempre allo stadio Città di Meda sede delle partite, in ricordo delle vittime dell’Heysel e di piazza San Carlo. «Chiunque si trovasse nei paraggi e volesse fare un giro è più che benvenuto, non ci sono ingressi da pagare» concludono dal Club.

Due giorni di divertimento attraverso il calcio. Info e iscrizioni sui canali social del Club o chiamando il numero 3348544498.