Meda, arriva la Sentinella delle Dolomiti: Carlo Budel in sala civica Radio

Il primo evento pubblico del 2024 promosso dall’assessorato alla cultura e dal Cai di Meda è un appuntamento da non perdere: sabato 13 gennaio, alle 21, la sala civica Radio ospita Carlo Budel, autore del libro “La sentinella delle Dolomiti” (ingresso gratuito, prenotazione consigliata anche dal sito del Comune). Il gestore del rifugio “Punta Penìa” in Marmolada è un autentico personaggio, ironico, divertente, ma soprattutto uno straordinario testimone di un messaggio di amore totale verso la montagna ed i suoi abitanti.

Meda, arriva la Sentinella delle Dolomiti: presenta il suo libro e la passione per la vita in montagna

«È la montagna che mi ha insegnato a superare le prove più difficili. La montagna ti insegna a fare le cose una alla volta, un passo alla volta, con il tuo ritmo e le tue forze, appoggiando saldamente un piede dopo l’altro, per non scivolare e avanzare diritto. Ti insegna a non farti prendere dal panico o dallo sconforto, anche quando non ce la fai più e ti sembra che l’obiettivo finale sia troppo lontano». Questa è solo una delle dichiarazioni di Budel che arriva a Meda per presentare il suo libro, ma soprattutto per divulgare la passione illimitata che è un racconto di vita: da operaio in fabbrica è diventato rifugista e per oltre 100 giorni l’anno vive in un luogo estremo (sui 3334 metri a Capanna Punta Penia).