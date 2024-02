Meda, alla Medateca gioco e socializzazione con lo Spazio GT – Games time

Una proposta innovativa che vuole dare ancor più voce alle potenzialità della Medateca, la Biblioteca civica di Meda, su un tema come il gioco. Come? Dedicando ai giovani, teenagers, lo Spazio GT – Games time. Ecco uno spazio fisico ed esperienziale in cui lettura e gioco possono convivere in un universo di contaminazione tra diversi linguaggi, pensato per favorire la socializzazione positiva dei teenagers. In un’ottica di co-progettazione e co-organizzazione con la Cooperativa CAeB, e in collaborazione con l’associazione Amici della Medateca si apre lo Spazio GT –Games Time, in un’area specifica della Medateca, in cui collocare Board Games, giochi in scatola tradizionali e di nuova generazione.

L’idea è di prevedere l’organizzazione di attività specifiche, di volta in volta definite e dirette a soddisfare le esigenze del pubblico giovane. Lo scopo di questo spazio è fornire ai giovani l’opportunità di divertirsi in un ambiente sicuro, mettendo a loro disposizione giochi per la fruizione di gruppo e la possibilità di partecipare ad attività organizzate come tornei, sfide ed eventi legati al gioco.

“Con questo nuovo progetto vogliamo dare ancor più valore agli spazi della nostra Medateca, un luogo ben progettato sin dalle origini che non aspetta altro che esprimersi al meglio per la comunità- dichiara l’assessore alla cultura di Meda, Fabio Mariani- i giovani sono diventati un punto cruciale su cui pensare continue progettualità al fine di innescare connessioni forti e durature tra le realtà di Meda. Nel prossimo futuro, dopo la prima fase di rodaggio, apriremo anche a tutta la libera utenza la possibilità di giocare e divertirsi con sempre nuovi giochi, da quelli tradizionali a quelli più moderni”. A partire dal 16 febbraio, tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, per i ragazzi dai 14 ai 19 anni, lo Spazio GT – Games time, sarà ad accesso libero fino ad esaurimento posti.