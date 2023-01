Meda, accoltellato alla schiena era riverso a terra e lo credevano addormentato e ubriacato

Chi lo ha notato nella notte di San Silvestro, riverso a terra, è sembrato ubriaco e addormentato. Ma la realtà emersa ai soccorritori è stata bene diversa. Aveva una ferita alla schiena ed è in gravissime condizioni il 33enne soccorso dopo la mezzanotte di oggi, 1 gennaio 2023, a Meda. Attorno alle 2 in corso della Resistenza è stata chiamato il 118 per soccorrere un uomo a terra lungo la strada. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. In un primo momento sembrava aver bevuto troppo, e quindi si fosse addormentato, ma i soccorritori della Croce Bianca di Cesano Maderno hanno accertato che aveva una ferita sulla schiena, forse dovuta a un accoltellamento.

Meda, accoltellato alla schiena: grave al Niguarda

La vittima è un 33enne originario del Pakistan. La chiamata al 118 da parte di alcuni cittadini residenti nella via medese è stata data per un uomo svenuto per una possibile intossicazione etilica. Ma arrivati sul posto i soccorritori del 118 si sono resi conto che era stato aggredito. Trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, l’uomo è stato operato d’urgenza. E’ in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Per ricostruire l’accaduto stanno indagando sull’episodio i carabinieri della compagnia di Seregno.