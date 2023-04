Manutenzione impianti: tunnel di Monza della Statale 36 Valassina chiuso e traffico deviato

Interventi di manutenzione agli impianti tecnologici e revisione dei presidi antincendio da lunedì 17 aprile in serata nel tunnel di viale Lombardia, a Monza, lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”. Ne dà annuncio Anas.

Tunnel di Monza, chiusura al traffico in direzione Lecco dalle 2 alle 6

Per poter effettuare gli interventi in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dal km 10,320 al km 12,680, direzione Lecco, dalle 22 di lunedì 17 aprile alle 6 di martedì 18 aprile. Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato al km 10,320 “uscita Monza quartiere San Fruttuoso”, lungo la viabilità comunale, con rientro alla rampa di immissione “Monza centro”.

Tunnel di Monza, tra mercoledì e giovedì chiusura in direzione MIlano

I lavori proseguiranno in direzione Milano, dalle 22 di mercoledì 19 aprile fino alle 6 di giovedì 20 aprile. I veicoli provenienti da Lecco in direzione Milano lasceranno la statale 36 al km 12,680 “uscita Monza Centro”, per poi riprenderla al km 10,320 “rampa di immissione Monza quartiere San Fruttuoso”.